“La bocciatura dell’emendamento al decreto Ucraina bis per chiedere l'abrogazione della proposta governativa di trasferire i fondi destinati alle bonifiche dell'area di Taranto all'attività produttiva di Acciaierie d'Italia rappresenta l’ennesimo scippo a Taranto e ai tarantini. La maggioranza avrebbe dovuto raggiungere un accordo, sopprimendo l’articolo e pretendendo un decreto ad hoc sul tema ex Ilva. La crisi industriale continua a danneggiare cittadini e lavoratori, e i nodi aperti, a cui il governo deve trovare una soluzione, sono ancora troppi. Presenterò nuovamente l’emendamento soppressivo quando il decreto Ucraina-bis arriverà alla Camera”. Lo scrive in una nota la deputata pugliese di Forza Italia Vincenza Labriola.