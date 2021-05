“Da troppi anni le petizioni dei cittadini che chiedono la riconversione pulita dell’acciaieria Ex Ilva sono rimaste inascoltate. Oggi, grazie al Fondo di Transizione giusta, possiamo metterci alle spalle questa piaga sociale e ambientale per la Puglia. Dal successo di questo strumento dipendono le sorti di migliaia di lavoratori e di centinaia di migliaia di cittadini potenziamenti esposti alle sostanze tossiche che l’acciaieria produce. Dobbiamo avere fiducia nell’Unione europea ma al contempo restare vigili perché finora la Commissione europea è stata troppo indulgente sull’inquinamento prodotto dal sito. Per questo abbiamo ancora bisogno dei cittadini di Taranto che vigilino e monitorino attivamente, come hanno fatto finora, sull’evolversi della situazione. Le petizioni sull’allarme diossina a Taranto, aperta ben 14 anni fa, e quella sull’inquinamento ambientale causato dall’Ilva, presentata nel 2013, devono dunque restare aperte fino a quando la riconversione sarà realtà”, così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento nella Commissione Petizioni del Parlamento europeo.