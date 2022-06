“Sul futuro dell’ex Ilva non possono esserci compromessi e, perciò, apprendiamo con soddisfazione le parole del presidente presidente Draghi in perfetta coerenza con quanto Forza Italia sostiene da anni e che il presidente Tajani ha ribadito anche recentemente. L’ex Ilva deve tornare ad essere il più importante stabilimento siderurgico d’Europa e deve farlo oggi in modo sostenibile, con opere di bonifica e di ambientalizzazione in grado di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente. Le risorse ci sono sia per la decarbonizzazione sia per le bonifiche ambientali: il momento è quello giusto. In un clima di grande confusione (o convenienza) politica, le parole chiare e determinate del premier, per noi, sono una garanzia per il futuro di Taranto e della Puglia. Infatti, il Pd di Boccia e Melucci cambia idea a seconda di dove si trova: a Taranto, si sostiene la chiusura dello stabilimento e a Roma, invece, si punta ad altro; per non parlare dei grillini, che immaginavano “prati verdi” al posto del sito (sic!). Forza Italia, invece, ha da sempre un’idea chiara e netta: Taranto ha pagato un prezzo elevatissimo ed ora merita di avere un’industria a pieno regime, di nuovo centrale a livello internazionale, che produca nel rispetto della salute delle persone e del territorio. L’ex Ilva, in un sistema efficiente e moderno, è una delle sfide più importanti per il nostro Paese e significa chiudere anche la pagina della cassa integrazione per i lavoratori e della profonda crisi delle aziende dell’indotto. Non ci si può allontanare da questa impostazione per il bene di Taranto e di tutta la Regione: quindi, prendiamo atto con favore della condivisione da parte del governo della linea proposta da sempre da Forza Italia”.

Così in una nota Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia.