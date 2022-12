“Ancora un decreto per l'ex Ilva contenente un prestito di 650-680 milioni di euro per sanare le difficoltà di liquidità finanziaria. Non se ne può più: un nuovo prestito sarebbe inaccettabile. A Taranto si continuano a socializzare le perdite mentre si privatizzano i profitti a favore di Arcelor Mittal e le bonifiche non sono altro che un sogno”.



Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che prosegue: “Ci troviamo di fronte a un disastro senza precedenti perché sul siderurgico, grazie all’accordo tra ArcelorMittal e Invitalia, lo Stato italiano ha investito oltre 1 miliardo di euro, a cui si aggiungono 2,6 miliardi di fondi pubblici provenienti dalla confisca per evasione fiscale di 1,3 miliardi dei Riva e da vari prestiti concessi nei diversi decreti-legge salva Ilva. Non c’è altro da dire: basta soldi pubblici ad Ilva", conclude Bonelli.