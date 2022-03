"Con l’approvazione in prima lettura del disegno di legge sul fine vita alla Camera si compie un passo essenziale per la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona. Il diritto alla dignità e alla autodeterminazione della persona è un fatto che appartiene a tutti. Ora sta al Senato, dove ho depositato anche un disegno di legge proprio in materia di accompagnamento al suicidio, compiere l’ultimo passo".

Lo dichiara Michela Montevecchi, senatrice e capogruppo M5S in Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, in merito all’approvazione in prima lettura del disegno di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita