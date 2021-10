“Torino ospiterà la prossima edizione dell’Eurovision song contest. La decisione della Rai non era scontata e premia il grande lavoro di Chiara Appendino che, dopo aver portato a Torino le Atp finals di tennis e le Uefa Nations League Finals, strappa adesso questo successo a una concorrenza valida e agguerrita. L’Eurovision è una vetrina internazionale di grande prestigio, seguitissima in particolare dai giovani, ci auguriamo dunque che il prossimo Sindaco utilizzi questa opportunità per rafforzare l’immagine di Torino nel mondo e portare sviluppo e lavoro in Piemonte. Bisogna continuare la strada tracciata da Chiara Appendino. Non sono ammessi passi falsi”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle, in una nota.