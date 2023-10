"Il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese. Un dato terrificante rispetto alla media europea. Dovrebbe essere questo l'assillo del governo che invece costruisce la manovra con nuovo debito non per aiutare famiglie ed imprese ma per tentare di passare la nottata". Lo scrive sui social il deputato PD Silvio Lai della Commissione di Bilancio della Camera