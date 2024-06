"Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, il nostro movimento cresce rispetto a tutti gli ultimi appuntamenti elettorali. Un risultato che ribadisce come Forza Italia sia una grande squadra guidata dalla leadership coraggiosa, autorevole e competente del segretario nazionale, Antonio Tajani. Dedichiamo questa vittoria al nostro amato Presidente Berlusconi e a tutti quelli che credono in noi. Non li deluderemo. Avanti tutta, verso traguardi sempre più ambiziosi, fieri di essere la forza rassicurante al centro dell'Italia e dell'Europa".

Così in una nota Maria Tripodi (Forza Italia), Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri.