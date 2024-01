"I leader politici si sono sempre candidati alle elezioni europee, rappresentano un simbolo del loro partito, sono una motivazione per i loro militanti, francamente non trovo nulla di strano che si candidino. Berlusconi si è sempre candidato in tutti i collegi".

Ad affermarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova. "Trovo che sia una scelta di partito, non c'è nulla di male a candidare i leader, l'elettore comprende che si tratta di una candidatura-bandiera del partito e non certamente che la Meloni lascerà Palazzo Chigi per fare l'eurodeputato o Salvini lascerà il ministero delle Infrastrutture, così come Tajani il ministero degli Esteri", le parole di Toti.