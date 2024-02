“Ritengo che non sia indispensabile che Noi Moderati si presenti alle elezioni europee, il movimento è nato per dare una gamba moderata a questo governo Meloni”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il leader di Noi Moderati ha annunciato ai nostri microfoni che invece si candiderà. “Lupi fa benissimo a candidarsi se lo ritiene opportuno, io non ci penso proprio.

Io ritengo che Noi Moderati debba fare uno sforzo per costruire quella parte moderata dello schieramento a cui tutti aneliamo. A livello di europee credo non sia una partita di particolare interesse”. Quindi lei per chi voterà alle elezioni europee “Non lo so – ha spiegato Toti a Rai Radio1 – io voterò le personalità del territorio che maggiormente rappresentano le province e le città”.