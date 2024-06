“Forza Italia in Lombardia ottiene il 9.3% e sfiora la doppia cifra: un risultato di cui siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi”. Così Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia in Lombardia e deputato azzurro. “Tutto il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi per radicare il partito sui territori ci ha premiato - prosegue - perchè siamo in netta crescita rispetto alle scorse elezioni politiche e alle ultime regionali. Antonio Tajani ha ottenuto un risultato importante: la Lombardia, dopo il Lazio, è la regione dove ha registrato più preferenze. Complimenti a Letizia Moratti e Massimiliano Salini, che sono stati eletti al Parlamento Europeo con un’importante affermazione personale.

Ringrazio tutti i candidati, che hanno corso insieme a noi contribuendo a questo risultato straordinario, e i nostri militanti, che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Ringrazio Antonio Tajani, per avere saputo guidare il partito in questi mesi con determinazione, forza, competenza. Forza Italia esiste, resiste e cresce, come diceva il nostro Presidente Silvio Berlusconi. A lui dedichiamo questo risultato, consapevoli che non è un punto di arrivo ma di partenza. Ci aspettano nuovi traguardi e siamo già al lavoro per raggiungerli”, conc