"Tra 77 giorni ci sarà un referendum, tra passato e futuro, tra precarietà e lavoro, tra libertà di pensiero e chi dice cosa si dovrebbe pensare. Una Ue che si fonda sul bavaglio non è la mia Ue. Se arrivano a mettere il bavaglio a un genio assoluto come Elon Musk, vuol dire che dobbiamo vincere queste elezioni". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'incontro a Roma dei partiti europei che fanno parte di Identità e Democrazia.

"Il primo obiettivo dei terroristi - prosegue il vicepremier - è incutere paura e autocensurarci. La piccola e coraggiosa Lega, così come la piccola e coraggiosa famiglia di Identità e democrazia sarà portatrice di pace e prosperità. 77 giorni da riempire di idee ed entusiasmo. Non abbiamo i soldi e i media degli altri. Li lascio volentieri i miliardi di Soros e gli sporchi interessi di scafisti e di estremisti. Noi abbiamo a cuore un continente nato per difendere la pace. Dobbiamo rimettere al centro il benessere e la pace, basta con gente che parla di bombe e di missili come la cosa più normale del mondo".