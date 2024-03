"In queste elezioni europee bisognerebbe parlare un po' più di Europa. Sembra che le europee siano diventate un grande sondaggio sulla politica italiana anziché una campagna per scegliere chi mandare a Strasburgo e Bruxelles.

Noi invece abbiamo bisogno molto di un'Europa che decida di più". Lo ha detto il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, a 'Mattina Live' su Canale Otto Campania. "Come pensiamo di affrontare le sfide del futuro se non abbiamo un'Europa capace di avere una voce sola, una politica estera sola, una politica comune dell'immigrazione, una politica unitaria di investimenti in Africa, che nel 2050 avrà una popolazione di 2 miliardi e mezzo di persone? Insomma serve un'Europa che sia influente".