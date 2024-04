"Non mettiamo asticelle, penso sia sbagliato, vogliamo fare un buon risultato, far vedere che la Lega c'è, è presente, e sono convinto che questo buon risultato arriverà". A dichiararlo è stato il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, a margine di un evento a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

"Un buon risultato alle europee della Lega rafforzerebbe la nostra posizione, anche come peso politico nel governo, per l'importante obiettivo che abbiamo di portare a compimento la legge sull'autonomia. Contiamo di fare un buon risultato, ci metteremo tutto l'impegno possibile", ha aggiunto il parlamentare.