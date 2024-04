"L’Iran che si prepara ad attaccare obiettivi israeliani. Le intenzioni russe sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La sempre più forte presenza in Africa dei cinesi sulle questioni economiche e della Wagner sulle questioni militari. Basta aprire gli occhi per capire perché o l’Europa si sveglia o sarà irrilevante per sempre. Gli Stati Uniti d’Europa sono l’unico progetto politico di lungo respiro. Ecco perché stiamo facendo una lista per le Europee che parli di questo e non di piccole beghe di cortile. Noi non insultiamo gli altri, noi non aggrediamo gli avversari, noi non siamo populisti. Noi, semplicemente, facciamo politica".

Lo scrive su X il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.