“Sono contento che Letizia Moratti abbia deciso di accettare la candidatura alle elezioni europee. Una soddisfazione condivisa da tanti sindaci e amministratori che in queste ore mi hanno comunicato la loro intenzione di sostenerla. Letizia Moratti nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli di primissimo piano, dimostrando grandi capacità e competenze.

Ricordo, in particolare, gli anni passati alla presidenza della Rai, quelli al governo del Paese come ministro dell’Istruzione e quelli vissuti da sindaco di Milano: esperienze positive in cui ha dimostrato lungimiranza e grande attenzione ai cittadini e ai territori.

Sono certo che anche questa volta sarà in campo con determinazione e darà un contributo fondamentale per ottenere un ottimo risultato. L’obiettivo resta la doppia cifra, per rendere Forza Italia ancora più protagonista, all’interno del PPE, della prossima maggioranza che guiderà l’Unione Europea”.

Così in una nota Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Bilancio.