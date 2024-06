"Forza Italia è la sola che appartiene al Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia europea che sarà sicuramente il perno della prossima maggioranza che guiderà l'Unione, e quindi l'unico partito in grado di influenzarne davvero le scelte. Per questo L'8 e il 9 giugno, l'unico voto utile per far tornare protagonista il nostro Paese è quello per Forza Italia. Altre scelte, dirette a partiti che saranno all'opposizione, non hanno senso".

Così in una nota Matteo Passoni, candidato di Forza Italia nella circoscrizione nord-occidentale alle elezioni europee. "Votare il nostro partito significa rimettere l'Italia al centro e contare di più. Significa votare una forza rassicurante, credibile, per cambiare davvero le politiche dell'Unione Europea, nella direzione della crescita e dello sviluppo".

--