“Il Partito Popolare Europeo ha vinto le elezioni e quindi ha l’onore e anche l'onore di fare le proposte. Non penso ci saranno novità, noi proponiamo Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea e Roberta Metsola per la guida del Parlamento europeo, poi partirà la discussione politica, che riguarderà anche il Presidente del Consiglio europeo, l'assetto complessivo del Parlamento europeo e delle Commissioni. Inizierà una partita molto importante che si intreccerà con quella dei commissari europei, e su quello vedremo anche il peso dei singoli Stati e dei singoli leader. La storia ci insegna che l'elezione del Presidente del Parlamento europeo può vedere maggioranze diverse, per esempio Antonio Tajani fu eletto da una maggioranza di popolari, conservatori e liberali. Quindi la strada è lunga.”. Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Filo Diretto, su Rainews 24.

“Non abbiamo – ha proseguito - un'antipatia verso Le Pen o Bardella. Noi ragioniamo sui programmi e sui progetti per il futuro dell'Europa. Su questo, registriamo che Marine Le Pen la pensa diversamente da noi su una serie di questioni, come l’unione energetica o il sostegno a Kiev. Queste cose contano, perché la Commissione Europea si reggerà su un programma scritto in cui saranno messe nero su bianco le linee politiche che dovremo portare avanti”, ha concluso.