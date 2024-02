"Noi siamo nella famiglia popolare se Zemmour cambia idea e diventa europeista convinto per noi non c'è alcun problema, se aderisce alla famiglia dell'Ecr deve fare proprio il suo manifesto di valori che per noi è già rassicurante. L'Europa però è un tema complesso e serio. Purtroppo il Pse non cambia posizione sulla transizione verde, così come sulle auto elettriche, mentre noi siamo per un modello diverso che coniughi sostenibilità ambientale, economica e sociale". A dirlo è Raffaele Nevi, portavoce di FI, a Rainews24.

"Non dobbiamo sottovalutare le proteste dei trattori, occorre pensare a che cosa potrebbe accadere al comparto produttivo. Sulle alleanze poi occorre fare valutazioni oggettive per capire bene dove sono le divisioni: Ieri, ad esempio, i 5 Stelle e i Verdi hanno votato contro il decreto Ucraina, mentre il Pd a votato a favore. Su di noi continuano a raccontare che la Lega fa l'occhiolino a Putin mentre la Meloni va con gente impresentabile, eppure il centrodestra sulle cose fondamentali c'è sempre. Dall'altra parte, invece, ci sono solo divisioni e incoerenze".