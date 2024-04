"Durante la guerra tra Russia e Ucraina si sono bombardati a tappeto i granai e le conseguenze sono state devastanti per tutto il comparto. Le materie prime sono quindi elementi determinanti anche durante le guerre e anche ad esempio per le migrazioni come accade per l'Africa. Nel documento abbiamo spiegato bene queste dinamiche. L'agricoltura dunque è determinante per garantire la pace nel mondo. Oggi siamo in Lombardia, una Regione che contribuisce tantissimo al Pil agricolo.

Noi con il settore agricolo possiamo dare una risposta al problema dell'occupazione del Sud: lì ci sono le condizioni climatiche perfette per far crescere i nostri prodotti, le nostre eccellenze. Vogliamo costruire un 'hub agricolo' con al centro il Sud per far sì che sia una leva importante per l'economia e per l'industria della trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Per le prossime europee vogliamo far capire l'importanza di porre al centro delle politiche Ue l'agricoltura, messa a dura prova dalle guerre e soprattutto da quello che sta accadendo nel Canale di Suez. Questa visione è una svolta per il futuro soprattutto se messa a terra in sinergia con gli agricoltori e le confederazioni". Lo dice Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, durante un evento a Milano.