"In Senato un passo avanti importante per il voto ai fuorisede già dalle Europee. La maggioranza accolga le richieste dei ragazzi di #VotoDoveVivo e garantisca questo diritto per le prossime e le future elezioni. Il PD c'è, come sempre, per allargare democrazia e partecipazione". Lo scrive su X Chiara Gribaudo, deputata del Partito Democratico.