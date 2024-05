"Forza Italia fa parte del PPE, la famiglia più numerosa del Parlamento Europeo. Faremo la differenza e riscriveremo le direttive sulla casa, sull'auto, sull'agricoltura per tutelare gli italiani e gli europei. Forza Italia conta in Italia e in Europa"

Lo ha dichiarato al TG2 il presidente dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri.