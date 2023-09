"Per quanto riguarda le elezioni europee, Forza Italia fa parte del PPE, e rappresenta la vera parte moderata che difficilmente può includere chi è contro l'Europa o l'euro, come la Le Pen o altri che hanno una visione diversa e che quindi si pongono fuori da questo tipo di sistema. Dopodiché se ci fosse una maggioranza alternativa alla sinistra ben venga, come quella che elesse anni fa Antonio Tajani presidente del Parlamento europeo.

Ma non riteniamo che in maggioranze di questo tipo possa entrare chiunque, ci sono gruppi tedeschi estremisti incompatibili con un quadro democratico europeista. Siamo aperti ma non siamo subalterni". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a 'Start' su Sky.