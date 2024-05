“Forza Italia è il partito che più di tutti può incidere in Europa perché è espressione del Ppe, la più grande famiglia politica europea. Quello dell’8 e 9 giugno dovrà allora essere un voto utile a cambiare davvero l’Ue. Forza Italia continua a crescere nei sondaggi, conquistando consensi da Nord a Sud, perché rappresenta una garanzia di buonsenso, equilibrio e concretezza. In un periodo di instabilità e tensione geopolitica internazionale, all’Ue serve la forza tranquilla che solo noi siamo in grado di esprimere”.

Lo afferma il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

“Negli ultimi tre giorni - aggiunge - ho attraversato Lombardia, Toscana e Campania riscontrando entusiasmo, interesse, curiosità dei cittadini per le nostre proposte. Sono stato a Bergamo, dove il centrodestra può eleggere il prossimo sindaco con il contributo decisivo di Forza Italia. Sono stato a Prato, Livorno e Piombino, Santa Croce sull’Arno e San Miniato in provincia di Pisa, per finire a Trecase e Castellammare di Stabia nel napoletano, e in provincia di Salerno, a Scafati, tutte città nelle quali - grazie anche al contributo di validissimi amministratori locali - sono sempre più numerosi i cittadini che credono ed aderiscono convintamente al nostro progetto politico. Il modello di buon governo che Forza Italia esprime, nel solco dell’insegnamento berlusconiano, riscuote l’entusiasmo ed il plauso crescente della gente e rafforza il nostro impegno nel portare avanti le proposte dell’area popolare, moderata e liberale del Paese. L’obiettivo del 10% alle europee, fissato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, è sempre più a portata di mano e ci consentirà di incidere davvero sulle politiche dell’Ue dei prossimi anni in direzione della crescita e dello sviluppo ”, conclude Ferrante.