Domani, venerdì 31 maggio, il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi, sarà in Puglia insieme al commissario regionale Mauro D'Attis. Alle ore 18 l'esponente azzurra sarà a Putignano (BA) presso il comitato elettorale per Rospi sindaco in corso Umberto I, 55 e a seguire, alle ore 19 parteciperà ad Altamura (BA) a un'iniziativa elettorale per le Elezioni Europee che si terrà presso il Teatro Mangiatordi in via Catalano 25. " Ci avviamo al rush finale di una campagna elettorale, cruciale per il nostro futuro.

Abbiamo il dovere di moltiplicare gli sforzi, affinché ci sia una grande affermazione del nostro segretario nazionale Antonio Tajani e di Forza Italia". Per questo è necessario spiegare agli elettori non solo la bontà del nostro programma per l'Europa, ma l'importanza del voto al nostro movimento, pilastro del PPE e centrale per i futuri assetti europei". Ha commentato Tripodi.