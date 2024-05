"Le elezioni dell’8 e 9 giugno rappresentano una tappa decisiva per il destino del sogno europeo: senza una maggiore integrazione l’Unione rischia di disgregarsi per le spinte centrifughe dei sovranisti”. Interviene così il deputato di Iv, Mauro Del Barba, durante un evento elettorale a Sondrio.

“In mezzo alla confusione, i balbettamenti, le ambiguità degli altri partiti, solo il programma di Stati Uniti è in grado di assicurare un futuro all’Europa. La strada da noi indicata è chiara: un’accelerazione sul piano istituzionale, con l’elezione diretta del presidente della Commissione e l’abolizione del diritto di veto, difesa comune, integrazione finanziaria. L’importanza del voto di giugno mette anche a nudo la totale mancanza di serietà di chi, come Meloni, Schlein, Calenda, Conte, si limita utilizzare la tornata elettorale europea come termometro sul gradimento personale. Quanto alla Valtellina, una maggiore integrazione anche infrastrutturale potrebbe offrire qualche soluzione alla disastrosa situazione dei treni: sempre più sporchi e in ritardo, con la stagione turistica diventano persino teatro di risse per salire. E davanti a tutto questo, Trenord non fa nulla”, ha concluso il parlamentare.