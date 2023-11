"Prepariamoci ad affrontare quest'anno che ci separa dalle elezioni europee a seguire le cerimonie, i ministri delle cerimonie, il millantato credito, le scemenze che cercheranno di vendere come cose serie. Poi, cadrà il velo e la realtà si presenterà per quello che è: grandi truffe mediatiche, ma sul piano sostanziale in Italia non si sta muovendo una foglia". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. "Tutto quello che propongono è finalizzato alle elezioni europee. Questo è tutto, non è cambiato niente", ha aggiunto.