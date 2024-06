Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati dei Forza Italia, commenta così la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia, a Napoli:

"Antonio Tajani ha fatto una chiusura di campagna elettorale educata. Com'è lui. Ha parlato in modo chiaro, pacato, di argomenti importanti, che abbiamo sotto la pelle tutti. Lavoro, Sanità, abbattimento delle tasse, protezione delle imprese, diritti umani, rispetto dell'avversario, Forze dell'Ordine e pace, di quanto sia preziosa. "Non uno dei nostri ragazzi verrà mai mandato a combattere in Ucraina". Ha parlato di mafia, ricordando il giudice CHINNICI, padre di Caterina, e il generale Dalla Chiesa, mio papà. Non ha urlato, non ha puntato il dito, non ha alzato i toni contro i rappresentanti degli altri partiti.

Fa politica in modo "sano", non rancoroso. Non usa parole che possano mettere a disagio chi le ascolta. Crede nella famiglia, ma non solleva pregiudizi. È' un vero leader. E' per questo che io mi fido di lui. Ed è per questo che lo voterò. Mi piacciono le persone perbene".