"Le elezioni europee sono un appuntamento cruciale per definire l'Europa che vogliamo e, in quest'ottica, un'affermazione importante del Partito Popolare Europeo sarà condizione essenziale per imprimere un cambio di passo. In queste ore, la grande famiglia di Forza Italia sta dimostrando una straordinaria capacità di crescita anche sui territori. La classe dirigente azzurra è impegnata in questo lavoro e, quindi, non posso che sostenere l'appello lungimirante ad unirsi a noi del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, a tutte le forze civiche, i sindaci, gli eletti negli enti locali e alla Regione che, anche in Puglia, si identificano o intendono identificarsi nei valori del Ppe.

Partendo da un obiettivo immediato come le elezioni europee, possiamo costruire una prospettiva politica comune e a lungo termine, che ci veda uniti nell'affrontare le prossime sfide elettorali. Da Bari e Lecce alla Regione Puglia". Così in una nota Mauro D'Attis, deputato di FI e Commissario regionale in Puglia.