"Queste elezioni europee sono fondamentali per il futuro del nostro continente e per il futuro dell'Italia. La scelta mi sembra abbastanza chiara, c'è chi vuole rafforzare le istituzioni europee e che pensa che nel lungo periodo l'Europa debba diventare uno Stato federale, d'altro canto c'è chi vuole indebolire queste istituzioni perché vuole la cosiddetta Europa delle Nazioni, perché pensa che l'Europa sia una specie di club degli scacchi dove ci si ritrova a fare insieme alcune cose perché conviene in quel momento farle insieme, ma in cui non si pensa da europeisti ma da italiani, francesi, tedeschi, lussemburghesi eccetera". Lo ha detto Carlo Cottarelli intervenendo all'apertura della campagna elettorale della lista "Siamo Europei" di Azione a Milano.

"Io penso - ha proseguito l'economista in un videomessaggio - che senza un rafforzamento delle istituzioni europee il nostro continente diventerebbe sempre più irrilevante in un mondo ormai globalizzato in cui predominano le superpotenze americane, cinese e fra poco anche indiana perché hanno i numeri anche loro. Rafforzare le istituzioni europee vuol dire prima di tutto avere un bilancio europeo di almeno 7-8 volte più grande di quello attuale, avere un esercito europeo, una politica estereuropea, una politica industriale europea. Significa avere un Parlamento europeo più forte con la possibilità di iniziativa di legge, significa eliminare il voto all'unanimità nel Consiglio, significa triplicare i fondi del programma Erasmus per creare cittadini europei che si sentano davvero europei, significa difendere lo Stato di diritto in tutti i paesi dell'Unione Europea, significa avere una risposta unitaria ai problemi e anche alle opportunità offerte dalle migrazioni. Tutte queste cose stanno nel programma della lista Siamo Europei a cui darò il mio voto e che sosterrò in questa campagna elettorale".