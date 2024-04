"Le Europee potrebbero essere la grande opportunità per poter costruire la grande casa dei moderati, l'appello lanciato dal segretario Antonio Tajani è una grande occasione per il nostro Paese. La forza di tutte le realtà civiche di ispirazione liberale, riformista, europeista, da sempre protagoniste nella vita politica dell'Italia nei territori e nella società civile, che convergere nella lista Ppe-Forza Italia-Berlusconi, può rappresentare il momento per rinforzare il vero centro politico". Dichiara in una nota il deputato e segretario regionale della Calabria, Francesco Cannizzaro.