"Il risultato di Forza Italia in Sicilia è straordinario. Complimenti agli eletti e anche a chi si è speso dando il proprio contributo candidandosi. Sono stato al fianco di Marco Falcone facendo una campagna elettorale leale, meravigliosa e senza sosta. La mia Provincia, Messina, è stata la più generosa in termini di consensi per Falcone dopo Catania, la sua provincia.

Le percentuali alte e inequivoche non hanno necessità di alcun commento: Forza Italia , grazie al nostro leader Antonio Tajani è in inarrestabile ascesa. Grande Falcone e grandi tutti i nostri militanti, sottolineo, tutti volontari. Ora godiamoci questa meravigliosa vittoria". Così in una nota Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia.