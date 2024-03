"In Sicilia si respira entusiasmo. Sono assolutamente certo che per le elezioni europee la mia terra sarà generosa, come sempre, nei risultati. Conosco il territorio e lo batto tutti i giorni e noto un crescente entusiasmo attorno a Forza Italia. Non è mia abitudine anticipare percentuali o fare previsioni. Dico soltanto che ci siamo e ci siamo alla grande”.

Lo dichiara in una nota Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.