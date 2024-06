"È stata una bella campagna elettorale.

Abbiamo dato tutto, fino all'ultimo momento. Purtroppo, il nostro impegno e il nostro entusiasmo non sono bastati e oggi resta un po' di amaro in bocca per un risultato possibile, vicino. Perso per un soffio".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi

"Un grazie di cuore a Matteo Renzi per la sua generosità e per aver combattuto come un leone, portando a casa un risultato personale di duecentomila preferenze, strepitoso per un partito sotto soglia. E un grazie a tutti i candidati e le candidate, i militanti, i volontari.

A tutti coloro che ci hanno dato fiducia.

Le battaglie giuste - sottolinea- vanno combattute, anche quando sono ambiziose. Non importa che sia facile, basta che ne valga la pena. E stavolta ne valeva la pena. Il sogno degli Stati Uniti d'Europa meritava questa scommessa insieme agli amici di Più Europa e ai riformisti".

"Di fronte alle sfide che ha davanti l'Europa non potevamo accontentarci di restare a guardare, dovevamo osare. Peccato per questo risultato, ma non smetteremo di lavorare per un'Europa più forte", conclude.