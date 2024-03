“Quella di Letizia Moratti è una candidatura di altissimo profilo che non può che renderci soddisfatti. Si tratta di una donna da sempre impegnata su tanti fronti, da quello politico a quello sociale. Una figura stimata da tutti, capace e autorevole, che ha ricoperto ruoli di primo piano anche al governo del Paese, incarnando quei valori liberali, moderati, europeisti che il nostro partito rappresenta da sempre. Sta dando un contributo importante all’azione di Forza Italia in Lombardia e, in qualità di presidente della Consulta Nazionale, sta lavorando molto bene, avvicinando il movimento ai cittadini e ai territori, coinvolgendo figure importanti della società civile e avanzando proposte innovative.

La sua candidatura rappresenta quindi, per noi, un valore aggiunto importante. Stiamo lavorando alla costruzione di liste competitive e di grande livello: il traguardo della doppia cifra è alla nostra portata e vogliamo assolutamente raggiungerlo. Forza Italia può e deve essere protagonista, all’interno del Partito Popolare Europeo, della prossima maggioranza che governerà l’Unione Europea, per incidere è ancora di più sulle decisioni, tutelando gli interessi dei cittadini e delle nostre imprese”.

Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.