"Ora è ufficiale: sono candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per il collegio nordovest, che comprende #Liguria, #Lombardia, #Piemonte e #ValleD’Aosta! È un onore guidare la lista al fianco di @cecilia_strada come capodelegazione uscente: lo considero un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni al #ParlamentoEuropeo. Ringrazio la comunità democratica per la fiducia: è arrivato il momento di scrivere una nuova pagina, tutte e tutti insieme. Avanti!". Lo scrive su X il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, Brando Benifei.

Ora è ufficiale: sono candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per il collegio nordovest, che comprende #Liguria, #Lombardia, #Piemonte e #ValleD’Aosta!

È un onore guidare la lista al fianco di @cecilia_strada come capodelegazione uscente: lo considero un riconoscimento… pic.twitter.com/4qeB2wpZJv — Brando Benifei (@brandobenifei) April 21, 2024