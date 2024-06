"Domenica 9 giugno Forza Italia seguirà lo spoglio delle elezioni europee presso la sede del partito, (via in Lucina, 17). La sala stampa sarà aperta dalle ore 19.30, mentre per le esigenze tecniche delle tv sarà accessibile dalle ore 17.00.

L'accredito per i giornalisti, i telecineoperatori e i fotografi dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: stampa@forzaitalia.it entro le ore 16 di domenica 9 giugno. La richiesta dovrà riportare, oltre ai dati anagrafici e agli estremi di un documento di riconoscimento valido, anche i riferimenti delle attrezzature tecniche di ripresa". Cosi in una nota l'Ufficio Stampa di Forza Italia.