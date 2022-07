"Per noi è stato incomprensibile voler rinunciare a Mario Draghi soprattutto in questo momento così importante e difficile per il nostro paese con una guerra ancora in corso alle porte dell'Europa, con una crisi energetica da gestire ma anche con tutte le riforme da attivare". Lo afferma Maria Saeli, tesoriere di +Europa a Italia città aperta. "Incomprensibile ma soprattutto irresponsabile - ha ribadito Saeli - l'atteggiamento dei Cinque Stelle che si è consumato nei giorni scorsi e che conferma la scelta di +Europa e Azione di essere stati all'opposizione sia nel governo Conte I e Conte II. Aver messo Mario Draghi in difficoltà - ha sottolineato - ha significato mettere in difficoltà chi, con più energia e vigore, è riuscito a tenere l'Europa unita contro Putin e contro la sua folle invasione. Noi abbiamo sostenuto Draghi, lo sosteniamo e continueremo a sostenere la sua agenda di riforme fino alla fine della legislatura", ha concluso Saeli.