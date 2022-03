“Una nuova visione demografica per il futuro dellEuropa”.

E’ il tema del convegno in programma lunedì 14 marzo, alle ore 11,00, presso “Spazio Europa”, in via Quattro Novembre 149 a Roma.

All’evento, promosso dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) al Parlamento europeo, e Fratelli d’Italia interverranno:

- On. Nicola Procaccini - Europarlamentare di Fratelli d’Italia - ECR

- On. Giuseppe Milazzo - Europarlamentare di Fratelli d’Italia - ECR

- Senatrice Tiziana Drago – Fratelli d’Italia

- Senatrice Isabella Rauti – Fratelli d’Italia

- Prof. Gian Carlo Blangiardo – Presidente dell’ISTAT

- Prof. Alberto Maria Gambini – Presidente Associazione Scienza & Vita

- Dott. Alfredo Caltabiano – Membro A.N.F.N. e Presidente Forum Emilia Romagna

Modera il convegno la giornalista del TG2”, Maria Antonietta Spadorcia

Per i giornalisti è possibile presenziare all’evento accreditandosi direttamente a Spazio Europa il giorno del convegno.

Sarà possibile seguire il convegno anche in diretta facebook sulla pagina di Fratelli d’Italia.