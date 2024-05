“Berlusconi credeva molto nel fatto che un movimento politico dovesse avere una scuola di formazione che aiuta a costruire sia uno spirito di appartenenza che la competenza della classe dirigente. Nel caso dell’Europa e’ fondamentale essere preparati perche’ bisogna conoscere bene i temi prima di deliberare. L’Italia, ad esempio, e’ tra i maggiori contribuenti ma non e’ in grado di avere indietro quanto investe e questa e’ una debolezza”. Cosi’ Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia, intervenendo alla Scuola di formazione politica organizzata dal Coordinamento di Roma Capitale del partito azzurro.

“Il governo, per consentire di accedere piu’ facilmente ai fondi europei, sta lavorando sulla semplificazione di tanti processi, dal codice appalti al tema fiscale. Se non partiamo da qui il Paese rimarra’ sempre indietro rispetto alle sue grandi potenzialita’. Avere eurodeputati piu’ competenti fa la differenza, e infatti in questi anni senza la nostra delegazione al Parlamento Europeo sulle case green sarebbe andata ben peggio, cosi’ come per i motori a scoppio o sull’immigrazione, che ora non avrebbe l’attenzione che merita nell’agenda europea, o ancora sui sussidi all’ agricoltura o sul packaging su cui l’Italia e’ all’avanguardia. Questi risultati – conclude la Bergamini - ci devono far capire come competenza e impegno possono fare la differenza su questioni rilevanti per la nostra economia nazionale” .