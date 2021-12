"Da ex amministratrice del Municipio IX e da Deputato di questo Collegio in cui mi pregio di fare politica da anni, voglio testimoniare che mai e poi mai una gestione di Eur Spa era stata così utile e positiva per lo sviluppo e la crescita di questo territorio. 460 Mila persone grazie all’hub vaccinale hanno conosciuto la Nuvola che con il G20 ha avuto finalmente una consacrazione a livello internazionale. Certa che il nostro governo riconoscerà il valore e il merito della governance di Eur spa, la società controllata del ministero dell’Economia e delle Finanze, si potrà continuare su questa strada per una ripartenza nell’organizzazione dei grandi eventi culturali e congressuali, volano per l’intera città di Roma".

Lo dichiara Patrizia Prestipino, deputata Pd eletta nel collegio Eur Ardeatino.