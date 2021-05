“Con il suo voto favorevole al programma Erasmus+, e la sua battaglia vinta per aumentarne i finanziamenti, dal Parlamento europeo arriva un atto d’amore verso il futuro d’Europa. Il programma potrà contare ben 28 miliardi di euro di fondi messi a disposizione, una cifra raddoppiata rispetto ai sette anni precedenti. Questo permetterà la partecipazione al programma per molti studenti in più, compresi quelli con disabilità e coloro che si trovano in difficoltà economiche. Inoltre, vengono ampliate anche le opportunità di mobilità per gli studenti-adulti, come i docenti e i tirocinanti dell'istruzione professionale attraverso procedure più leggere e semplificate. Erasmus+ è il volto buono di questa Europa, da oltre trent’anni permette a tanti giovani di studiare e lavorare all’estero e a tante università scuole, centri formativi e imprese di fare rete e realizzare progetti. Studenti più preparati diventeranno lavoratori più qualificati in un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo. Erasmus è l’esempio di come vorremmo che fosse costruita l’Unione del futuro: aperta, altruista e moderna”, così in una nota Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.