"Stiamo vivendo in un contesto di economia di guerra che ha portato il costo dell'energia a quadruplicarsi e siamo preoccupati. È necessario che ci sia un intervento repentino, e se non lo si fa ora, dal 13 ottobre, con l'insediamento del nuovo Parlamento, ci si dovrà occupare subito della partita". Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Venezia. "Il tema ci vede in grande difficoltà. - ha aggiunto il governatore - Energia significa famiglie ma anche imprese e Pil. Se non si fa qualcosa, oltre a spalancare la porta della povertà a molte famiglie, avremo il guaio di agire in un mercato dove la perequazione sui costi energetici non ci sarà". Per Zaia, la strada giusta è quella intrapresa in Francia, "dove hanno deciso di fissare il prezzo massimo dell'energia a un +4% e per il resto interviene il Governo", ha concluso.

