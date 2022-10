“Nel 2022 il governo Draghi ha stanziato oltre 20 miliardi di euro a trimestre per calmierare i costi energetici di famiglie ed imprese: mi auguro che in nuovo esecutivo di destra, dopo aver causato la crisi, sia realmente in grado di rispettare le promesse fatte in campagna elettorale; è infatti in gioco la tenuta sociale, occupazionale ed economica dell’intero paese”.

Lo dichiara il deputato Pd Marco Simiani, a margine dell’iniziativa 'One Lem' organizzata oggi, venerdì 21 ottobre, ad Arezzo in collaborazione con Confindustria Toscana Sud.

“Migliaia di aziende (ben trecento nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto) rischiano di chiudere per l’aumento dei costi energetici. In questo scenario i partiti di maggioranza, a livello nazionale, litigano sui posti di governo, inneggiano a Putin e screditano l’Italia in Europa nel mondo; a livello locale esponenti di Fratelli d’Italia cavalcano addirittura l’onda populista strumentalizzando il rigassificatore di Piombino che rappresenta attualmente un impianto necessario per garantire l’approvigionamento energetico della Toscana e di gran parte del Paese”: conclude Marco Simiani.