"L’aumento dei costi dell’energia sta mettendo in grossa difficoltà anche i Comuni: la Lega, raccogliendo una richiesta degli enti locali, ha proposto la proroga almeno fino al 31 maggio della scadenza per i bilanci di previsione che ora è fissata al 31 marzo. I sindaci vanno aiutati, esattamente come famiglie, artigiani, commercianti e imprese". Così, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.