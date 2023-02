Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha visitato a Catania il cantiere della Gigafactory 3Sun del gruppo Enel, destinata a diventare al termine dei lavori la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa.

“Un affrancamento del nostro Paese dall’estero passa anche per la qualità e l’innovazione”, ha detto Pichetto nel corso dell’iniziativa istituzionale di presentazione della Gigafactory, dal titolo “Il nuovo polo energetico di Enel in Italia”. “L’Italia – ha aggiunto - non vince perché produce tanto e a buon mercato, ma perché produce il meglio al mondo”.

Inquadrando “l’obiettivo di incrementare in modo molto forte la presenza delle rinnovabili” nei target europei di decarbonizzazione e nell’ottica “dell’autonomia e dell’indipendenza energetica, come sfida Paese, non solo del governo”, Pichetto ha messo in evidenza l’insieme di azioni rivolto a “rendere l’Italia crocevia di energia”, con lo sviluppo delle rotte del gas e delle rinnovabili. “L’Italia e la Sicilia – ha ribadito – sono al centro del futuro energetico”.

Nel corso del suo intervento, il Ministro ha ricordato l’investimento sulle Comunità energetiche rinnovabili, con due diversi interventi, quello del PNRR e quello in tariffa. “Stiamo definendo a giorni le modalità tecniche per il decreto e stimiamo – ha detto – che arriveremo nei prossimi anni ad attivarne tra le quindici e le ventimila: una vera e propria azione di massa per il cambiamento del Paese”.

Il Ministro Pichetto ha partecipato all’evento di Catania, cui è seguito il sopralluogo in cantiere, assieme al Governatore della Regione Siciliana Renato Schifani, all’Amministratore delegato di Enel Francesco Starace, alla direttrice generale della Direzione Energia della Commissione Europea Ditte Juul Jorgensen e al Commissario straordinario del comune di Catania Piero Mattei.