"Che sia possibile un patto tra leader affinché spingano Draghi ad agire in tempi rapidi, "io penso di sì, quando si tratta di intervenire per il bene dei cittadini io mi auguro che non ci sia campagna elettorale di sorta che impedisca alla forze politiche di proporre a Palazzo Chigi delle soluzioni. Palazzo Chigi ha sempre cercato di operare in autonomia ma oggi su questo tema, tra tutte le forze politiche, che finalmente hanno ascoltato il M5S riconoscendo che il problema c'è e va risolto, credo ci siano gli spazi per intervenire a favore di cittadini e imprese". Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ospite di 24 Mattino su Radio24

