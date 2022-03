"L'Italia ha tutte le possibilità di diventare quasi indipendente dal punto di vista energetico grazie alle rinnovabili, ma la cosa va affrontata anche nell'immediato perché questo è un progetto a lungo termine". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole, a Radio1.

“Sicuramente non lo faremo oggi. Però in prospettiva credo che non si possa escludere. Sarebbe meglio che si riuscisse a gestire questo momento di difficoltà con un approccio comune a livello europeo", ha aggiunto.