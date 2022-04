"Dopo la crisi pandemica che ha messo a dura prova le nostre imprese e con i prezzi dell’energia sempre più alti, la Lega al governo continua ad intervenire sul caro bollette. In linea con il buon lavoro del MITE con il sottosegretario Vannia Gava, siamo intervenuti in commissione sul decreto energia per permettere al GSE di cedere a prezzi calmierati al nostro sistema produttivo energia sia quella immediatamente in disponibilità che quella derivante dall’acquisto con contratti triennali esclusivamente da fonti rinnovabili, favorendo così anche lo sviluppo della green economy. Come già sta avvenendo in altri Paesi europei che hanno avviato un servizio simile beneficiando di fonti energetiche a basso costo come il nucleare in Francia, abbiamo ottenuto che venga data precedenza alle attività energivore che vedono duramente messi alla prova i propri comparti, con particolare attenzione a Sicilia e Sardegna, regioni che già storicamente soffrono di un deficit di prezzo energetico. Pur mantenendo il testo approvato alcune criticità che confidiamo vengano superate in sede di applicazione, il GSE è così nelle condizioni di distribuire energia a prezzi predefiniti alle imprese italiane, rispondendo in maniera ragionevole ad alcuni eccessi speculativi sui prezzi giornalieri. Un intervento di buon senso in un momento critico in cui la priorità della Lega continua ad essere la ripresa del sistema Italia ed il mantenimento dei posti di lavoro”.

Lo dichiara il deputato della Lega Tullio Patassini, componente della commissione Ambiente.