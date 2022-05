“I termovalorizzatori servono, oggi più che mai, sia per ridurre il conferimento in discarica sia per avere nuova energia. Finalmente sul tema dei rifiuti, con il governo Draghi, è iniziata una svolta verso la concretezza, dopo decenni di ottusità ambientalista che ci ha condannato a discariche prossime al collasso e a costi esorbitanti per cittadini e imprese”, dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. “Il M5S non ha votato il Decreto Aiuti e questo è un problema dei suoi parlamentari che dovranno spiegare questa strana scelta di non partecipare a un provvedimento impegnativo, che sostiene il Paese che soffre. Se la motivazione – sottolinea Mazzetti – è sui poteri concessi al Sindaco Gualtieri, tra cui quello di sbloccare finalmente il termovalorizzatore di Roma, riducendo il conferimento in discariche già ai limiti, la posizione diventa surreale. Il governo è stato chiaro: nelle scorse settimane ha dato parere favorevole a mio Odg per semplificare l’iter di realizzazione dei termovalorizzatori, che servono ovunque, da Nord a Sud. Tra l’altro, la realizzazione dei termovalorizzatori non contrasta con gli obiettivi di economia circolare, servono proprio per chiudere il ciclo dei rifiuti non più riciclabili. Stiamo andando nella direzione giusta, nonostante i mal di pancia dei fautori della decrescita. Il governo continui così”, conclude.